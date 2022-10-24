Terör örgütü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi'ne operasyon
Ankara'da terör örgütü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheliden 9'u yakalandı.
Genel 24.10.2022, 10:27
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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