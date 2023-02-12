Termal battaniye nedir, nerelerde kullanılır?

TERMAL BATTANİYE NEDİR?

Görünüşü itibariyle folyoyu anımsatan ince malzemeyle yapılmış termal battaniye, içerideki ısının dışarıya çıkmasını önleyen ve avuç içerisine bile sığacak büyüklükte ince bir örtüdür.

TERMAL BATTANİYE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Termal battaniyelerin en önemli özelliği dayanıklı ve su geçirmez polietilen ya da alüminyum malzemeden üretilmiş olmasıdır.

Kızılötesi ısının %90'ını geri yansıtarak vücut ısısını korur.

Rüzgardan ve nemden etkilenmez.

Çift yönlüdür. Bir tarafı güneş koruması sayesinde serin tutar, diğer tarafı ise ısıyı hapseder vücudun sıcak kalmasını sağlar.

TERMAL BATTANİYE HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Termal battaniye arama kurtarma ekipleri tarafından kazazedeleri hipotermiden korumak amacıyla kullanılır. Soğuk bir havada yaralanan kişinin üzerine örtülen bu battaniye, vücuttaki suyun buharlaşmasını önleyerek hipotermi riskini azaltır.

TERMAL BATTANİYE NASIL KULLANILIR?

Termal battaniyeler soğuk almış kişinin vücuduna battaniye gibi sarılarak kullanılır,

Çadır ya da uyku tulumlarının altına yayılır,

Uyku tulumunun dışına sarılır,

Hipotermiden korumak için kullanılır,

Kaybolma ya da kaza durumlarında yer belli etmek için kullanılır,

Su elde etmek için yoğuşma yüzeyi olarak kullanılır.

TERMAL BATTANİYE ISITIR MI?

Termal battaniyeler bilinenin aksine, ısıtmaz. Bu battaniyeler yalıtım sağlar. Vücudumuzdan yayılan termal radyasyonu ya da ısıl ışınımı geri yansıtarak ısı enerjisi kaybını önlemeye çalışır. Böylece vücudun kendini ısıtması daha kolay hâle gelir. Hava geçirmezlik özelliği sayesinde konveksiyon yoluyla sıcaklık kaybını en aza indirir.

Kaynak: Habertürk