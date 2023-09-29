Tepkiler sonuç verdi, Altın Portakal iptal

Son Dakika... Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi.

ALTIN PORTAKAL NEDEN İPTAL?

Antalya Altın Portakal Film Festivali, FETÖ propagandası yapan bir filmin gösterilmek istenmesi üzerine gelen tepkiler nedeniyle iptal edildi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizim dışımızda oluşan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi üzülerek bildiriyorum" açıklamasını yaptı.

Böcek, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim;

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum.

İKİ BAKANLIK TEPKİ OLARAK ETKİNLİKTEN ÇEKİLMİŞTİ

Kanun Hükmü belgeselinden dolayı Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan kriz büyüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin düzenleneceği Antalya Spor Salonu'nun tahsisini iptal etti.

"MAĞDURİYET ALGISI ÜZERİNDEN FETÖ PROPAGANDASI YAPILIYOR"

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Antalya Spor Salonumuz tahsis edilmişti. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde, belgesel yarışması bölümünde Kanun Hükmü adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimiz' çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan salonun tahsisi iptal edilmiştir. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuzda verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kanun Hükmü belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film yarışmasına kabul edildikten sonra belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla kategoriden çıkarılmıştı. Festivalin 20 jüri üyesinin, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurmasının ve festivale gelen tepkilerin ardından "Kanun Hükmü" yarışma seçkisine geri alınmıştı. Filmin festival seçkisine yeniden girmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiklerini duyurdu. Tartışmalara neden olan filmle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kanun Hükmü filmi bir kez daha festival seçkisinden çıkarıldı.

DEMET AKBAĞ JÜRİ BAŞKANLIĞINDAN ÇEKİLDİ

Usta oyuncu Demet Akbağ da yaşanan krizlerin ardından Altın Portakal Film Festivali'ndeki jüri başkanlığı görevinden ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" dedi.