'Temizleme 2 Operasyonu'nda yakalanan zanlılar adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ağustos'ta gözaltına alınan C.A.T, A.Ç, D.G, F.S. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İlk operasyonda 4 zanlı tutuklanmıştı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 Temmuz'da düzenlenen "Temizleme Operasyonu"nda gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de aralarında olduğu 17 kişi serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 5 zanlı, polis ekiplerinin 5 Ağustos'taki "Temizleme 2" adlı operasyonunda yakalanmıştı.