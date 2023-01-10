Televizyon izlerken tavandan 3 metrelik yılan düştü
Malezya'da bir aile, evinde televizyon izlerken tavandan 3 metrelik bir piton yılanı çıktı. Yılanı yakalamak 4 kişilik ekibin 3 saatini aldı.
Genel 10.01.2023, 14:16 10.01.2023, 14:24
Olay, Malezya'nın Sarawak kentine bağlı Miri'deki Kampung Pasir Lutong'da meydana geldi.
Miri Bölge Operasyon Kontrol Merkezi, yerel saatle 23:09'da evin annesi tarafından olay yerine çağrıldı.
Merkezin yetkilisi Mirwan Shah Bin Masri, Newsweek'e yaptığı açıklamada, yarım saat içinde 4 görevlinin eve geldiğini ve mutfakta saklanan bir 'davetsiz misafir' bulduklarını söyledi.
Ekip, 17 kiloluk yılanı özel ekipman kullanarak evden çıkardı ve doğaya bıraktı.
Retiküle pitonlar, dünya üzerindeki en büyük yılan türleri olarak öne çıkıyor.
En uzun retiküle piton yaklaşık 10 metre olarak ölçülürken genelde boyları 6 metreyi geçebiliyor.
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