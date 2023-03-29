Telefon stokçularına kötü haber
Cep telefonu fiyatlarına zam geleceğini düşünerek stok yapanlara kötü haber geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
ZAM BEKLENTİSİ OLUŞMUŞTU
Düzenleme kaldırılmasaydı 30 Mart itibarıyla cep telefonlarının fiyatları vergilerin de dahil edilmesiyle en az iki katına çıkacaktı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara yükseltilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecek, düzenleme ile telefonların fiyatları vergilerin de dahil edilmesiyle en az iki katına çıkacaktı.
Söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.
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|27
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