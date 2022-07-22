Tekstil malzemesi yüklü tır alev alev yandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tekstil malzemesi yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Tırda maddi hasar meydana gelirken ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyir halindeki Melnikau V'nin kullandığı Rus plakalı tekstil malzemesi yüklü tırın dorsesinden Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark ederek tırı emniyet şeridine çeken sürücü, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı.
Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.
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