Tekneyle yurt dışına kaçmaya 26 FETÖ kaçağına tutuklama

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve aralarında meslekten ihraç edilmiş kaymakam, subay, polis ve öğretmenlerin de olduğu FETÖ şüphelilerinden 26'sı tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sı ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken devam eden soruşturmalar nedeniyle 5 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan yakalanan şüpheliler arasında KHK ile ihraç edilmiş 1 kaymakam, 3 subay, 4 emniyet personeli, 16 öğretmen, 1 doktor, 2 avukat ve 5 memurun bulunduğu öğrenildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 51'i Türk vatandaşı, 3'ü Suriye uyruklu 54 kişi yakalanmış, Türk vatandaşlarının 13'ünün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı, 38'inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edilmişti.