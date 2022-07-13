Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon
Tekirdağ'da emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalayarak gözaltına aldı.
Genel 13.07.2022, 10:01
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Hıdırağa ve Nusratiye mahallelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 91 gram metamfetamin, 710 gram sıvı metamfetamin, 50 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 680 lira ele geçirildi.
Şüpheliler K.K, A.Y, C.E, A.B, C.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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