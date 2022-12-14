Tekirdağ'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Genel 14.12.2022, 21:34
Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Serkan S'nin (40) uzun süredir dışarı çıkmadığını fark eden görevliler, müşteriyle odasındaki telefondan irtibat kurmak istedi.
Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında Serkan S’nin hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otele gelen ekipler, Serkan S'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
İncelemenin ardından ceset otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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