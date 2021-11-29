Tekirdağ'a çamur yağdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağarken; kuvvetli lodos nedeniyle 5 ağaç devrildi.

Kentte sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Yağış nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

Bülent Kaçar, AA muhabirine, arabasının üzerinin tamamen çamur olduğunu, kendi imkanlarıyla aracını temizleyip işe gittiğini söyledi.

Sağanağın yer yer devam ettiği kentte hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.

Sağanağın aralıklarla hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor.

Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor

Kent merkezi ile çevre ilçelerde dün akşam başlayan lodos etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle Ertuğrul ve 100. Yıl mahallesinde ağaçlar devrildi.

Yola devrilen ağaçlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

Hava sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte lodosun yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker de bekleyişini sürdürüyor.

Lodosun devirdiği sac panellerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Meteorolojinin turuncu ikazla uyardığı ve hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte rüzgar şiddetini zaman zaman artırıyor.

Lodos nedeniyle Eski İstanbul Caddesi'ndeki bina yapılacak bir alanın çevresinin koruma amaçlı kaplandığı sac paneller, park halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Bu sırada yoldan geçen bir kişi ise son anda sac panellerin altında kalmaktan kaçarak kurtuldu.

Bu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

Sac paneller görevlilerce devrildiği yerden kaldırıldı.