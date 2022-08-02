Tefecilik operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Adana'da tefecilik yaparak 105 kişiyi mağdur eden 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Genel 02.08.2022, 09:38
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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