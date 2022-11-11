Tefecilere operasyon: 11 gözaltı

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "tefecilik", "suç işlemek maksadı ile örgüt kurmak" ve "yağma" suçlarına karışan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Edirne il merkezi, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde, 11 zanlıya ait 13 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda 2 tabanca, kuru sıkı tabanca, 47 tabanca fişeği, 2 av tüfeği şarjörü, 20 av tüfeği fişeği, 4 tahsil edilecek para miktarı ve isimler yazılı defter, 300 bin liralık 20 farklı isim adına düzenlenmiş senet, 32 boş senet, 10 cep telefonu, 10 sim kart, suçtan elde edildiği değerlendirilen 62 bin 950 lira, şüphelilerce yapılmış 875 bin lira ve 18 bin 950 dolar miktarlı banka havale dekontu, 4 USB bellek ele geçirildi.

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.