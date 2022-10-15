Tefecilere eş zamanlı operasyon

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, senet, alacakların yazılı olduğu defterler, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 343 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.