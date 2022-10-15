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Tefecilere eş zamanlı operasyon

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Genel 15.10.2022, 09:38
Tefecilere eş zamanlı operasyon

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, senet, alacakların yazılı olduğu defterler, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 343 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
#tefeciler #Kırklareli #operasyon
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