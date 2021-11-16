TDV tarafından 11 ilde fidan dikildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, afetler sonucu kaybolan orman varlığının yeniden kazandırılması için 11 ilde 305 bin 500 fidan dikildi.

TDV İkinci Başkanı İhsan Açık, yazılı açıklamasında, TDV Hatıra Ormanları oluşturarak ağaç sevgisinin milli seferberliğe dönüşmesi ve geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakılabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Vakfın "1 İyilik 1 Fidan Kampanyası"nın Türkiye ve yurt dışında çok büyük ilgi gördüğünü belirten Açık, şunları kaydetti:

"İlkbahar ve sonbahar aylarında Manisa, Elazığ ve Adana'da 1000'er, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kütahya ve Malatya'da 10 biner, Muğla'da 50 bin, Hatay'da 87 bin 500 ve Mersin'de 115 bin olmak üzere toplam 305 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla fidan dikerek ülkemizin yeşillenmesine, kaybolan orman varlığımızın yeniden kazanılmasına katkı sağlayacağız."

Açık, kampanyaya destek vermek isteyenlerin BAĞIŞ yazıp 5601'e SMS göndererek 10 lira bağışta bulunabileceğini veya bagis.tdv.org internet adresi ile TDV mobil uygulamasından istedikleri miktarda fidan bağışlayabileceklerini bildirdi.