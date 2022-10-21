TCMB, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 27 Ekim günü açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-IV'ün tanıtımı amacıyla 27 Ekim 2022 Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Genel 21.10.2022, 17:23
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-IV'ün tanıtımı amacıyla 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.
Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.
Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek, TCMB'nin internet sitesinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttiğini bildirmişti.
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