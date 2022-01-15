TCDD'den PCR testi açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük, YHT, anahat ve bölgesel trenlerde seyahat için negatif PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

Pezük, yaptığı paylaşımda

"Yetkili makamlarca alınan karar doğrultusunda YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerimizde seyahat için negatif PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. Tüm bilet işlemlerinizde ve trenlerimize binerken HES kodu ibraz etmeniz yeterlidir ifadelerine yer verdi.