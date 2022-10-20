banner38

TBMM Genel Kurulu Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş "Safranbolu'da yetiştirilen safran bitkisi" konusuna ilişkin gündem dışı söz aldı.

Genel 20.10.2022, 16:43
TBMM Genel Kurulu Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı

Genel Kurulda, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş "Safranbolu'da yetiştirilen safran bitkisi", CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan "Artvin'in Yusufeli ilçesinin sorunları", MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise "16 Ekim Dünya Gıda Günü" konularına ilişkin gündem dışı söz aldı.

AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, safran bitkisinin dünyanın en pahalı baharatı olduğunu, kendi ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarıya boyayabilme özelliği taşıdığını anlattı.

Safranı tanımak, tanıtmak ve üretimini desteklemenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Güneş, safranın, Safranbolu'da yaklaşık 79 dekar alanda üretildiğini aktardı.

CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan ise Yusufeli ilçe merkezinin taşınması nedeniyle yaşanan sorunlara değinerek, İskan Kanunu nedeniyle 148 esnafın hak sahipliğinden yararlanamadığını, yeni yerleşim yerine taşınacak 50 esnafın ise iş yerlerinin tamamlanmadığını söyledi.

Yeni yerleşim yerinde Atatürk büstünün de yapılmadığını ileri süren Bayraktutan, okulların yeni yerleşim yerine taşınmasında da sorunların yaşandığını, devletin öncelikle yeni yerleşim yerini tamamlaması gerektiğini belirtti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan ise dünyanın en önemli sorunlarından birinin yetersiz beslenme olduğunu, özellikle Afrika ülkelerinde yetersiz beslenme sonucunda ölümlerin yaşandığını dile getirdi.

Gıdanın fazla tüketiminin de bir sağlık sorunu oluşturduğunu vurgulayan Aycan, özellikle şeker, kalp gibi hastalıkların temelinde fazla beslenmenin yattığına işaret etti.

#TBMM Genel Kurulu #Nimetullah Erdoğmuş
Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Brentford 11 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 11 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 9 9
17. Aston Villa 10 9
18. Wolves 11 9
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 9 22
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Celta Vigo 10 10
14. Espanyol 9 9
15. Mallorca 10 9
16. Getafe 10 9
17. Girona 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3
banner23