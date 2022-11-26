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TBB'den Hayvan Hakları Kurultayı

TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Çok net şekilde bir hayvan hakkı politikası geliştirmemiz, buraya ciddi bir ekonomik kaynak aktarmamız ve yaşanan hayvan hakkı ihlallerini sona erdirmek için bir perspektif ortaya koyma zorunluluğumuz vardır" dedi.

Genel 26.11.2022, 13:34
TBB'den Hayvan Hakları Kurultayı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, hayvan haklarına ilişkin politika geliştirilmesi, hayvan hakkı ihlallerini sona erdirmek için bir perspektif ortaya konulması gerektiğini bildirdi.

TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hayvan Hakları Kurultayı'nda konuşan Sağkan, TBB'nin bütün canlıların haklarını korumak üzere, kanundan aldığı yetki ile donatılmış kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinden olduğunu belirtti.

Kurultayda Türkiye'de yaşanan hayvan hakkı ihlallerine karşı nasıl önlemler alınabileceğini akademi ve sahadan gelen uzmanlar eliyle değerlendireceklerini kaydeden Sağkan, yaşanan sorunların çözümüne ilişkin gerçekçi önerilerin, TBB çatısı altından çıkmasını amaçladıklarını ifade etti.

Hayvan hakları yasası kapsamında yapılacak uygulamalarla insanların ve hayvanların toplumda güven içinde özgürce yaşayabilecekleri bir ortamın oluşturulacağını vurgulayan Sağkan, şunları söyledi:

"Uzun zamandır sivil toplum ve baroların önerdiği çözüm yöntemleri, tam da sokakta zarar gören vatandaşların gördüğü zararın da engellenmesi için sunulan çözüm yöntemleri, bu hususa ilişkin olarak artık şu görülmektedir ki; çok net şekilde bir hayvan hakkı politikası geliştirmemiz, buraya ciddi bir ekonomik kaynak aktarmamız ve yaşanan hayvan hakkı ihlallerini sona erdirmek için bir perspektif ortaya koyma zorunluluğumuz vardır."

Ankara'nın Mamak ilçesi ve Konya'da yaşanan olaylara tepki gösteren Sağkan, şöyle devam etti:

"Hayvanların yaşam haklarının bile insanın lütfuna ait olduğunu düşünen, onların hapsedilmesinin yaşam alanlarından alınarak, hayatlarının küçücük kafeslerde geçirmesinin onlara sunulan çok büyük bir lütuf olduğunu düşünen ve bu söylemlerinin artık bir yerde katliama dönüştüğünü gördüğümüz ve bu söylemlerine aynı zamanda bazı hayvanlar tarafından verilen zararların özellikle çocuklara verilen zararların bir meşruiyet zemini olarak ortaya konulduğu büyük bir tartışmanın içinde olduğumuz bir süreci yaşamaktayız."

Sağkan, yapılan kurultayın bu görüntülere yönelik olmadığına işaret ederek, uzun zamandır TBB olarak yürüttükleri çalışmalar sonucu, Türkiye'de hayvan hakları ihlallerine karşı nelerin yapılması, nasıl önlemler alınması gerektiğini amaçlayan bir program olduğunu aktardı.

Kurultaya TBB Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Erdem Koray Toygar, TBB Hayvan Hakları Komisyonu Koordinatörü Hicran Kandemir, Prof. Dr. Üstün Dökmen ve çok sayıda hayvan hakları savunucusu hukukçu katıldı.

#Türkiye Barolar Birliği #Hayvan Hakları Kurultayı
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