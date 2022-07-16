Tatilciler dönüş yolunda
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından tatilciler dönüş yolunda yoğun trafik oluşturdu.
Genel 16.07.2022, 15:15
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda dönüşe geçen tatilciler yoğunluk oluşturdu.
Bayram dolayısıyla İstanbul ve çevre illerden güneye seyahat eden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürdü.
İki günlük idari izin ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile tatillerini uzatanlardan dolayı otoyolun Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.
Hem İstanbul hem de İzmir yönlerinde akıcı bir trafik olduğu gözlenen otoyolda ekipler önlemlerini artırdı.
Tatil dönüşü dolayısıyla otoyoldaki hareketliliğin yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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