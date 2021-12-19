Tarım ve Orman Bakanlığı 22 mühendis alımı yapacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 22 sözleşmeli mühendis alacak. Son başvuru tarihi ise 5 ocak 2022.
Genel 19.12.2021, 18:29
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
2021 YILI MÜHENDİS (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANI
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
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