Tarım Kredi marketlerinde et satışı da olacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin Erdemli'de Üreticiler Buluşması'nda konuştu.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünlerle kasap reyonlarının açılacağını duyurdu.

"Herkesin lehine bir adım atmış olacağız"

Kirişci, küçükbaş hayvan sayısının 57,5 milyona, büyükbaş hayvan sayısının da 18 milyona çıktığını ifade etti. Bu artışların fiyatlara indirim olarak yansıdığını söyledi.

Bakan Kirişçi, "Bu 1300 tane Tarım Kredi marketlerde inşallah bunlarda da özellikle kasap reyonunun Et Süt Kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak Tarım Kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle hem Et Süt Kurumunu, hem de üreticimizi, hem tüketicimizi herkesin lehine bir adım atmış olacağız. Canlı hayvan varlığımızda bir artış var, bunun belirli ölçülerde eritilmesi lazım. Nasıl yapacağız bunu, içeride et tüketimini teşvik ederek. Bunun için ne yaptık, et süt kurumu olarak küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik. Biz asla ve katha almış olduğumuz canlı hayvanların fiyatlarında bir indirime gitmedik. Biz bunun üreticimizin de lehine olsun diye yaptık." ifadelerini kullandı.