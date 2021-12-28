Tarihi camide yangın
Fatih'te bulunan tarihi Hoşkadem Camisi'nde çıkan yangın hasara yol açtı.
Genel 28.12.2021, 15:38
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Bukali Dede Sokak'taki Hoşkadem Camisi'nin imam odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle camide hasar oluştu.
Fatih'teki Hoşkadem Camisi, 1456'da inşa edildikten sonra gördüğü hasarlar sonrası 1977'de tekrar yapılmıştı.
Kaynak: AA
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