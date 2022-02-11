Tansu Okan hayatını kaybetti
Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan yaşamını yitirdi.
Genel 11.02.2022, 07:51
Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.
Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
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