Tanju Özcan'ın yargılandığı 'hakaret' davasında karar açıklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözlerine ilişkin açılan "hakaret" davasında karar belli oldu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözlerine ilişkin açılan "hakaret" davasından beraat ettiğini açıkladı.
Özcan, sosyal medya hesabından, mayıs 2022'de Belediye Meclisi toplantısının ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" dediği gerekçesiyle hakkında açılan "hakaret" davasına ilişkin kararı paylaştı.
Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 21 Kasım 2022 tarihli kararında, sanık Özcan'ın Çınar'a yönelik eylemi sebebiyle "hakaret" suçundan dolayı cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından beraatına hükmedildiği ifadeleri yer aldı.
Hacer Çınar'ın, mahkemenin kararını avukatı aracılığı ile istinafa taşıdığı öğrenildi.
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