Tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesini ürettiler

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya süren 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheli şahısların suç örgütü kurarak ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üretip piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.

Bu kapsamda araştırmalara başlayan JASAT ekipleri, söz konusu motor yağının farklı adreslerde üretilerek dağıtımının yapıldığını tespit etti.

- 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Ekipler, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 31 bin 200 litre madeni motor yağı, 47 adet 1 tonluk plastik bidon, 20 bin 200 tanınmış firmalara ait bidon, 18 bin 500 tanınmış firmalara ait kutu, 5 bin 500 etiket ile 1 lazer yazı ve etiket makinesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" ve "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu ile Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.