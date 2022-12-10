banner38

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği yeniden düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi.

Genel 10.12.2022, 15:00
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği yeniden düzenlendi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, Milli Eğitim Bakanlığının bilimsel danışma ve inceleme organı olan Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığının, oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esaslarına yer verildi.

Buna göre, TTK Başkanlığı, eğitim ve öğretim plan ve programları, ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçleri, öğrenci çalışma kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik eğitim içerikleri, program uygulama modül ve kılavuzlar ile öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanmasında yükseköğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılmasını sağlayacak.

Başkanlık ayrıca, rehberlik ve denetim birimlerinin raporları ile izleme ve değerlendirme raporlarını, eğitim sistemi ile eğitim ve öğretim programlarını, ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçlerinin amaçlanan hedefe ulaşıp ulaşmadığını, yurt içi ve dışı eğitim hareketlerini, ulusal ve uluslararası gelişmeler ve yönelimler çerçevesinde izleyip değerlendirecek.

Başkanlık, eğitim sistemi, eğitim ve öğretim plan ve programları, ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapacak veya yaptırılmasını sağlayacak.

Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda yüksek öğretim kurumları ile diğer bilim, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını da sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere ihtisas komisyonları kuracak Başkanlık, öğretmenlik atama alanlarına ve ders okutma esaslarına yönelik ilgili birimlerden gelen talep ve tekliflere ilişkin iş ve işlemleri yürütecek, görev alanı ile ilgili mevzuatı hazırlayacak.

- En fazla 2 başkan yardımcısı görevlendirilebilecek

Yönetmelikte başkanlığın teşkilat yapısında ise başkan yardımcıları ve hizmet birimleri ibarelerine yer verilerek, "daire başkanlıkları" ile "özel büro", Başkanlığın hizmet birimleri olarak nitelendirildi. Bu kapsamda hizmet birimlerinin görevleri detaylandırıldı.

Yönetmelikle, kurulun görevleri, başkan yardımcılarının sayısı ve görevleri de belirtildi. Buna göre, kurul, başkan ve 10 kurul üyesinden oluşacak.

Görevlerin yürütülmesinde başkana yardımcı olmak üzere, başkanın teklifi ve onayı ile kurul üyeleri arasından en fazla 2 başkan yardımcısı görevlendirilebilecek.

- "Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı" kuruldu

Ayrıca yeni yönetmelikle görevleri, "Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı"nın görevleri kapsamına alınan "Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanlığı" kapatıldı.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 319'uncu maddesinin ilgili bendinde yer alan "Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sunmak" hükmü doğrultusunda da "Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı" kuruldu.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 12 Eylül 2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

#Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Keçiörengücü 16 29
3. Samsunspor 16 28
4. Pendikspor 15 26
5. Rizespor 16 27
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Göztepe 14 18
13. Adanaspor 16 18
14. Tuzlaspor 16 17
15. Erzurumspor 15 14
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 15 12
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23