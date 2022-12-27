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Talih oyunlarından kazanılan paralar talihliye! yaramıyor

Mustafa K. Topaloğlu, talih oyunlarından para kazananların hazin sonunu yazdı.

Genel 27.12.2022, 19:48
Talih oyunlarından kazanılan paralar talihliye! yaramıyor

Mustafa K. Topaloğlu'nun yazısı şöyle:

Son yıllarda milli piyango, loto, toto gibi talih oyunlarından para kazananların büyük birçoğunun aile hayatı bozulurken, büyük bir kısmının da eskisinden daha kötü durumlara düştüğüne şahit oluyoruz. Kimi darp edildi, kimi öldürüldü, kimi de intihar etti...

Yapılan araştırmalarda, talih çekilişleriyle para kazananlardan kimseye hayır gelmediği görülüyor. Hakkı olmayan bir parayı elde ettiği için bunalıma girenlerin, felaketlere kurban gidenlerin öldükten sonra dahi DNA testi için mezarı açılanların, karısını boşayanların, çocuğu ölenlerin, sefalet içinde hayattlarını sürdürenlerin haddi hesabı yok...

Şimdi bunlardan bir kaçını sıralayalım.

Mehmet Sarıoğlu, 1975 de büyük ikramiye kazandı. Köyünü, evini ailesini terk edip gitti. 2000 yılında beş parasız köyüne geri döndü. Sobadan sıçrayan kıvılcımla kaldığı baraka kül oldu. Evsiz, ekmeksiz kaldı. Köylüler yedirip içirdi. Cenazesi devletten aldığı yaşlılık maaşıyla kaldırıldı.

Mustafa Salgan, kendisi hakkında, "Kaybedebilme Kabiliyeti" adlı bir belgesel çekilen yoksul bir piyango hastasıydı. 1979 da 100 bin liralık ilk ikramiyesini kazandı. 1982 de yeniden 30 milyon lira tutturdu. 1984 de 15 milyon lira 1987 de ise 2 milyon lira kazandı. Belgeseli çekildiğinde ise hala ayakkabı boyacılığı yapıyordu.

Salih Bahtiyar , 1985 ve 1997’de 2 büyük ikramiye kazandı. Bahtiyar, “Mafya beni bulacak” diye bunalıma girip evine kapandı.

1998 yılı talihlisi Semra Kozan’ın 18 yıllık yuvası dağıldı, aldığı yazlığın yıkıldı. Oğlu ile birlikte yoculuk ederken lüks arabası kaza yaptı ve ağır yaralandı ve sakat kaldı.

Yeşim Akyol‘a 2003 de 2 trilyon çıktı. Kavga etmeye başladığı 8 yıllık eşinden boşandı.Genelde büyük ikramiyeyi kazanan erkekler, ilk iş olarak eşlerini boşarlar. Peki ya o kadar para bir kadına çıkarsa ne olur? Bir şey değişmiyor, sonuç yine aynı. 2003 de Yeşim Akyol'a o zamanın parasıyla 2 trilyon lira çıktı. Akyol, kavga etmeye başladığı 8 yıllık eşinden boşandı.

Necmi Yıldırım‘ın hikayesi ise çok acı. 2004 de 10 trilyonun dörtte birini kazanan Yıldırım, ikramiye yüzünden kavga çıkaran oğlu tarafından boğazından bıçakla kesilerek yaralandı.

Ordu'da 2003 de Sayısal Loto'dan tek başına 844 milyar lira kazanan çaycı Hayri Kaya, kazandığı parayı tüketince yeniden çaycılık yapmaya başladı.

2004 yılında 543 bin lira kazanan Ali Atıcı’nın “hayal edemeyeceğim kadar zengin oldum, ama hayatım alt üst oldu” itirafında bulundu.

2005 yılındaki çekilişinde, biletine 5 milyon ikramiye isabet eden 9 çocuk babası Ahmet Bayram, bir gece yarısı intihar etti. Bayram’ın intihar sebebinin kumar ve evlilik dışı ilişkisi olduğu iddia edildi.

2012 yılında 10 milyon lira kazanan 74 yaşındaki Yusuf Akoğlu, parasının 6 milyonunu oğullarına verdi. Önce oğulları, ondan sonra da eşi terk etti.

Kaynak: aturkiye.com

#talih oyunları #Mustafa K. Topaloğlu
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