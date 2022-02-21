Taksiler denetlendi
Denetim ekipleri Kadıköy'de taksileri durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Kadıköy'de kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.
Rıhtım Caddesi üzerindeki kontrol noktasında ekipler, taksileri durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.
Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, trafik kurallarına uyup uymadıkları ve yolcu seçip seçmedikleri kontrol edildi.
Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik ve kural ihlali yapan taksicilere ceza yazıldı.
İzinsiz çalışan taksi sürücüsüne ceza
Denetimlerde belediye tarafından çalışma izni iptal edildiği halde çalışmayı sürdüren sürücünün kullandığı taksi trafikten men edildi.
Taksi, çekiciyle otoparka götürülürken izni olmadığı halde çalışan sürücüye 1820 lira ceza kesildi.
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