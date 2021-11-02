Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor
İstanbul polisi Kadıköy'de taksicilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Genel 02.11.2021, 21:07
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Kadıköy'de kurulan kontrol noktalarında taksicileri denetledi.
Araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.
Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan uygulamada ayrıca taksi sürücülerine İçişleri Bakanlığının hazırladığı ve taksicilerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı el ilanı verildi.
Kaynak: AA
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