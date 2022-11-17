Taksiciler, İstiklal Caddesi'nde terörü protesto etti

İstanbul'da taksiciler, İstiklal'deki terör saldırısına tepki gösterdi. Olay yerine karanfil bırakıp dua eden taksiciler terörü kınadı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma yürürken "terörü lanetliyoruz" yazılı pankart açan taksi şoförleri, platforma karanfiller bıraktı. Anma sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, alanda yaptığı konuşmada, İstiklal Caddesi'nde hain bir saldırı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İstanbul taksicileri olarak, terörü lanetliyoruz. Cenabı Allah böyle bir terör saldırısını ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın, memleketimize, milletimize, devletimize, bütün vatandaşlarımıza güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik nasip eylesin."

Kalabalık, saygı duruşunun ardından alandan ayrıldı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.