Takla atan araçtaki sürücüyü emniyet kemeri kurtardı
Sinop’ta iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada araçlardan biri takla atarak ters döndü. Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.
Genel 13.11.2022, 09:24
Kaza, saat 23.30 sıralarında Derviş Sarabil Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sedat Ç. İdaresindeki cip ile Taner T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil önce refüje çarpıp ardından da takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Taner T.'yi ölümden emniyet kemeri kurtardı.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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