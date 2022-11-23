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Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava ertelendi

Firari terörist Uğur Yakışır'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Genel 23.11.2022, 16:25
Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava ertelendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, firari terörist Uğur Yakışır'ın aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Sanık polisler, savunmalarının sorulması üzerine önceki beyanlarını tekrarladı.

Duruşmada söz alan Türkan Elçi, "Kendimizi huzurlu ve hakkı teslim edilmiş bir vatandaş olarak hissedebilmemiz için, aleyhimize işleyen her durumda umudumuzu kaybetmeden hakkımız olan adaleti, karar anına dek bu salonda düşlemekten ve talep etmekten geri durmayacağız." ifadesini kullandı.

Elçi ailesinin avukatları da 15 Haziran'daki duruşmada dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar veren mahkeme heyetinin daha sonra ara celse ile bu kararından vazgeçtiğini belirterek, reddihakim talebinde bulundu.

Bazı baro başkanları da davaya katılmayı talep etti.

Mahkeme heyeti, taleplerin reddine karar vererek duruşmayı 5 Temmuz 2023'e erteledi.

Duruşmayı farklı illerden ve yurt dışından avukatlar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları takip etti.

- İstenen ceza

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Saldırının ardından kaçan PKK'lı Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilen iddianamede, yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Polis memurları S.T, F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

#tahir elçi #dava
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