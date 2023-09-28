Tacizde cins ayrımı veya tacize maruz kalan erkekler üzerine

Kâmil Yeşil

Son dönemde tartışılan, davalara, yaralama ve hatta öldürmelere konu olan en önemli kavramlardan biri tacizdir. Taciz denilince akla ilk gelen kadına taciz olayıdır. Kelime günlük hayatta TDK’nin verdiği “tedirgin etme, rahatsız etme” mânasıyla kullanılıyor. Nitekim millî hava sahasına giren veya sınırda dolaşan yabancı uçaklarının uçuşu için de ‘taciz uçuşu’ diyoruz. Kelime mânâsı “rahatsız etmek” olan taciz, hukukî olarak terim anlamı kazanmıştır ve “rahatsız etmek”ten maksadın ne olduğu konusunda açıklamalar yapılmıştır. Buna göre cinsel taciz için “cinsel birleşme olmadan kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali” olarak tarif edilmektedir. Sarılmak, ellemek, dokunmak, sçimdiklemek, şaplak atmak, omuza veya sırta dokunmak, sırtını sıvazlamak, etini yavaşça sürtünmek, gereksiz fiziksel temaslar ve dokunuşlar cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Hukukçular “cinsel taciz”i, “cinsel saldırı”dan ayırıyorlar. Ayrım noktası şu: Cinsel saldırıda failin mağdura fiziksel teması söz konusu iken; cinsel tacizde mağdura fiziksel temas yok. Hukûkî metin, örnek vermek babında fiziksel olanlar için; şehvetli ve / veya davetkar bakışlar, cinsel içerikli mimik hareketleri yapmak (göz kırpmak), ıslık çalmak gibi örnekler veriyor.

Terim anlamı kazanmış olan taciz kavramına Oyuncu Nurseli İdiz’in 12 Haziran 2023’te ulusal basına yansıyan açıklamaları da eklenmelidir. Nurseli İdiz şöyle diyor: “Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle... Artık donla, sütyenle dolaşıyorlar. Türkiye muhafazakârlaşıyor deniyor ama yok öyle bir şey”.

Tacizle ilişkilendirilebilecek sözler bunlar.

Dikkat edilirse hukuki bakış açısı ile TDK’nin sözlük anlamı arasında ortak bir bağ var ki halkımız da kelimeyi bu mânâsıyla kullanmaktadır. Öne çıkan mânâ da “rahatsız etmek”tir. İdiz’in şikayetçi olduğu rahatsızlık göze ilişkin rahatsızlıktır ki bunun diğer adı teşhirdir. Bahse konu kadınların “sokakta” teşhirci bir anlayışla dolaştıklarından hareketle şikayetin başka yönleri de var. Nurseli İdiz’in de söylediği gibi, kadınlar özel alanlarında, kendilerine ait kapalı veya spor, yüzme, güneşlenme gibi özel olarak ayrılmış alanlardan (plaj) bahsetmiyor; sokaktan, kamuya ait bir alandan bahsediyor. Sokakta gezen bu tür “giyimli” kadınların alış veriş yerlerine, metro, vapur, otobüs gibi ulaşım araçlarına da girdiklerine göre “rahatsızlık verdikleri” alanların daha geniş, rahatsız olanların daha çok olduğunu söylemeliyiz. Her psikoloji aynı olmadığı için, iradesine sahip olamayan hasta, kadınlara zaafı olan zayıf karakterli kişilerin böyle ortamlarda bahse konu kadınları yukarıda hukukî olarak tanımlanan suçlara maruz bırakabilecekleri ortadadır. “Hakan Albayrak Kitabı”nda ‘Madem Öyle Gel Böyle’ adlı hikayeyi hatırladım şimdi. Hikayeye göre Körfez Savaşı zamanının Ankara’sında mini etekli, yani etek yok denecek kadar minili kadınların çıkardıkları davetiyeyi ironik bir dil ile işliyor yazar. Bu tahrik davetiyesinin sonu nereye varırsa oraya varıyor ve genç mahkemeye çıkarılıyor. Hakim soruyor:

-Oğlum niye yaptın?

Cevap yine bir soru cümlesi ile veriliyor.

-Nasıl niye?

Basının, özel olarak laikçi çevrelerin, tahrik unsurunu göz önünde bulundurmadan bu tür rahatsız etmelerden hareketle dindar çoğunluğu, erkekleri suçladıklarını biliyoruz. Davanın hukukî olarak sonuçlanmasını beklemeden verilen bu yargıdan dolayı yüzlerce kişi mağdur da olmuştur, olmaktadır.

Bu anekdotu şunun için anlattım. Plaj giysisi ile sokakta dolaşan kadınlar bir hanım oyuncuyu “rahatsız etmiştir” bu belki hukuki olarak taciz sayılmaz fakat TDK’ye göre bu bir tacizdir. Nurseli İdiz’in muhiti, sanatçılığı, ait olduğu kültürel çevrede başka rahatsız olanlar da vardır mutlaka. Onlar kendi aralarında konuşuyor, Nurseli İdiz açıkça söylemeyi tercih etmiştir. Sosyal medyada ne gibi tepkiler verildi kendisine bilmiyorum. İhtimal bazı sesler çıkmıştır. Ancak üzerinde durmamız gereken bir başka yön var ki bir sanatçı hanımı rahatsız eden bu “taciz” olayı, hikayede geçtiği gibi olmasa da erkekleri taciz değil midir? Taciz olması için tahrik etmesi gerekmez. Erkeğin baskın kültürüne, ahlakına, değerlerine bir taciz olarak alamaz mıyız bu teşhirciliği? Düşünün ki bir metrodasınız, vapurdasınız, bir parktasınız. Yanınızda, karşınızda, sağınızda, solunuzda benzer giyimli kadınlar oturuyor. O yola gitmek zorundasınız ve bedenen rahatsızsınız, oturmak zorundasınız. Kadınları uyarmanızı doğru anlayacak, hele kadınlar içinde size hak verecek birini bulabilir misiniz? Kimseye meramınızı anlatamazsınız. Hemen kötü niyetle, kötü bakışla, yobazlıkla, tutuculukla, İrancılık veya Suudi Arabıstancılıkla suçlanırsınız. Oysa hareket noktanız tamamen Nurseli İdiz hizasıdır.

Şu manzaralarla da karşılaşmak mümkündür ki çok sayıda örneği var. Evet, hukuk önünde suç oluşturmasa da sıkış tepiş metro yolcusu da olsanız, kadının tenine dokunmamaya çalışmalı. Ancak İstanbul, Ankara gibi belediye otobüslerinde, metrosunda yolculuk yapmışsanız bunun her zaman mümkün olmadığını görürsünüz. Kadınlar sadece kendilerine olan tacizi biliyor ve basın sadece onları yazıyor. Bir erkeğin kadına dokunması, değmesi hemen taciz olarak adlandırılır ki eğer gerçekten kast-ı mahsus varsa o hareket tacizdir. Kalabalık ortamlarda bu tür fırsatçıların olduğunu biliyoruz ki bunun en meşhur örneğini İstiklal Caddesindeki yılbaşı kutlamalarında yaşanır ve bu tür sahneler televizyonlarda, gazetelerde haber olarak yer alır.

Ancak burada kadının taciz edilmesinden değil erkeğin taciz edilmesinden de söz etmeliyiz. Kimse; erkekler, kadınların tacizinden şikayetçi değildir demesin, diyemez. Kendini korumadığı gibi erkeğin kendini korumasını önemsemeyen kadınların da varlığını biliyoruz, görüyoruz.

Demek istiyoruz ki Nurseli İdiz’in işaret ettiği giyim tacizi denilince neden akla sadece kadınlar gelir? İkincisi ve en önemlisi, tacizi sadece temas (dokunmak, değmek, sürtünmek vs.) ile tanımlamak, sınırlandırmak ne kadar doğru?

Böyle sormak zorundayız; çünkü erkeğe yönelik taciz öncelikle gözden başlıyor. Modern zamanlar, kadınları dokunulmaz kıldı fakat karşı cinsin dokunulmazlık hakkını ihlal etti.

dilinden de biliyoruz ki bazı etekleri, bazı bluzları giymek “cesaret” ister. “Cesur” olmaya yüreklendirilen nice genç bayanın da bu etekleri, bu giysileri örtünmek için değil, örtü dışında kalan yerleri daha belirgin olsun diye üste geçiriyorlar. (Buna giyiyorlar denemez.)

Yokmuş gibi az olan parçalara mini deniyor ve yaz günü serinlemek amacıyla giyilmiş olması gerekmiyor ‘mini’nin. Mini zaten göstermek için tercih edilen bir ‘giysi’dir. Mini giyen kişi neyi nereye kadar göstereceğini kendi karar veriyor. Bir metroda, bir parkta, bir bankta oturuş şekli başlı başına bir davetiye olan bir manzara düşünün. Büyük şehirlerin kenar mahallinde yaşayan, tiner vs. kullanan, işsiz güçsüz, yarı serseri, kimi kimsesi olmayan biri için burada tahrike kapılıp teşebbüse geçmek erkeğin suçu oluyor da tacizi kolaylaştıranın da sorumluluğu yok mu?

Peki kadınların erkeklere sürtünmeleri, dokunmaları bir taciz değil mi?

Taciz ile rahatsız etmeyi anlarsak da bir yönüyle İdiz’in bahsettiği kadınlar tarafından erkeklerin taciz edildiğini söylemek mümkündür.

Özel alanındaki giysi ile kamu alanına çıkanlar sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’nun birçok şehrine yayılmış durumda. Bunun moda olarak açıklanması inandırıcı gelmiyor bana. İçimdeki his toplumsal bir kargaşa, bir kaos çıkarmak isteyenlerin organize bir hareketi olduğunu söylüyor. Eğer asayişe konu edilirse ‘Türkiye’de “çağdaş” kadın giyimine kanuni müdahale var’, dedirtmek ve turizm başta olmak üzere birçok konuda yönetimi zora sokmak isteyenlerin parmağı var gibi geliyor bana. Laf aramızda sahipsiz köpeklerinin sokaklara salınması da organize işler.

Bu durumda kanuni bir işlemin yapılamayacağı açık. Etek boyu kontrolü yapar gibi bir uygulama olmayacağına göre buradan çıkış var mıdır, nasıl olur sorularına cevap aramalıyız.

Nurseli İdiz’in tavrından bir çözüme varabiliriz gibime geliyor. O çözüm de aynı muhitten olan, saygın, öncü kişilerin “yeni nesil” sanatçılara, şarkıcılara, takipçilerine sanatçı demenin sadece sevilen sayılan insan olmadığı, örnek insan olmak gibi bir görevleri de bulunduğu, Türk halkının mütevazı, inanç ve kültür değerlerine saygılı sanatçıları daha çok benimsediği, teşhirciliğin toplum ile zıtlaşmak olduğu ve bunun da sanat eserine ve diğer sanatçılara haksızlık olduğu konusunda uyarmaları olabilir. Sosyal medya başta olmak üzere başka platformlarda bunun dile getirilmesi, daha çok sanatçı, şarkıcı, spor adamı tarafından dile getirilmesi ve bu işin siyasetçilere bırakılmadan halli bu şekilde mümkün gibi gözüküyor. En azından frenleyeceğini söyleyebiliriz.

Sanat camiası İdiz’in "Hayatım boyunca doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim. Şimdi bu iktidar kaç yıldır işbaşında. Toplumu ayrıştırıyor diye şikayet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı". Görüşlerine katılmayabilir. Ancak büyük bir kesimin

“Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle... Artık donla, sütyenle dolaşıyorlar. Türkiye muhafazakârlaşıyor deniyor ama yok öyle bir şey” söylemini aynı cümlelerle olmasa bile buna yakın bir itiraz cümlesi ile katılması beklenir. Herkes Nurseli İdiz kadar cesur olmaz demeyiniz. Sanatçı diğer toplum kesimlerine göre daha cür’etkâr ve cesurdur. Madem sanatçıyı maddi, manevi destekleyen toplumdur o halde toplumun değerlerini korumak hususunda sanat çevresinden bu tür cesur çıkışları beklemek toplumun hakkıdır.