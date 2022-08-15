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Taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü.

Genel 15.08.2022, 10:43
Taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: AA
#terörist #operasyon
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