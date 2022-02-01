Süt paketine ve ekmeğin içine uyuşturucu gizlediler

Kayseri'de süt paketine ve ekmeğin arasına uyuşturucu saklayan zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda M.E. saklandığı ikamette gözaltına alındı. Yapılan aramada mutfakta süt paketi ve ekmeğin arasına gizlenmiş 323 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli M.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.