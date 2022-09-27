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Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü duran araçlara çarptı

Sivas'ta şoförü kalp krizi geçiren halk otobüsünün, park halindeki araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Genel 27.09.2022, 16:45 27.09.2022, 16:48
Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü duran araçlara çarptı

Ömer Odabaşı idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü, Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.

Otobüsün yol kenarındaki büfeye çarparak durabildiği kazada, 7 kişi yaralandı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs şoförü ile 7 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

#sivas #Kalp krizi #Trafik Kazası
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