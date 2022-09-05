Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü.
Genel 05.09.2022, 11:37 05.09.2022, 11:50
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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