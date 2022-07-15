Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!



Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/ddezHEbfy7