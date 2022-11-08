Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Genel 08.11.2022, 17:20
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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