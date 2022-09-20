Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terörist öldürüldü.
Genel 20.09.2022, 15:19
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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