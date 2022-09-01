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Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Genel 01.09.2022, 09:56
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
#Suriyenin kuzeyi #terörist
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