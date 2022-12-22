Sultangazi'de fabrikada yangın
İstanbul Sultangazi'de otomobil yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Genel 22.12.2022, 15:28
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Pirinçci köyü yolundaki otomobiller için filtre ürüten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alevli bir şekilde yangın devam ederken, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.
Jandarma ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Kaynak: AA
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