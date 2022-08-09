Sulama kanalında kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu
Şanlıurfa'da 2 gün önce sulama kanalında kaybolan 2 gencin cansız bedeni bulundu
Genel 09.08.2022, 07:43
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin ve İsa Topdemir'i arama çalışmaları tamamlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gençlerin cansız bedenini suya girdiği bölgenin 5 kilometre ilerisinde buldu.
Şanlıurfa'da 7 Ağustos’ta sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmıştı.
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