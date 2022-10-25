Suç örgütüne operasyon: 26 kişiye gözaltı
Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Düzenlene operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 25.10.2022, 09:20
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kentte, "nitelikli yağma" ile "kasten yaralama" suçlarını işlediği ve uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Suç örgütüne üye olduğu değerlendirilen 31 şüphelinin bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, 25 adrese zırhlı ekiplerin desteğiyle operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 12 mermi ve 70 uyuşturucu hap ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ekiplerin 5 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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