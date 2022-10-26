Suç örgütüne 3 ilde operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede "tefecilik", "silahla tehdit", "yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçları işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanması için harekete geçti.

Manavgat merkezli İzmir ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu, doküman, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.