Suç örgütüne 3 ilde operasyon
Antalya merkezli İzmir ve Konya'da suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 26.10.2022, 14:23
İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede "tefecilik", "silahla tehdit", "yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçları işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanması için harekete geçti.
Manavgat merkezli İzmir ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu, doküman, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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