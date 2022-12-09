Suç örgütü operasyonunda yakalananlar adliyede

Antalya'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün yaptığı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında başlattığı çalışma kapsamında kent genelinde dün düzenlenen operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 21 şüpheliyi gözaltına almıştı. Zanlıların mafya tipi örgüt içerisinde yer aldıkları iddia edilmişti.