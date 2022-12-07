Suç örgütlerine 5 ilde eş zamanlı operasyon

Suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silah ve mühimmat kaçakçılığı", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "iş yeri ve ikamet kurşunlama" gibi olaylara karıştıkları belirlenen suç örgütü mensuplarının yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Konya ve Isparta'da bazı çiftlik evleri ile belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polisinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, suç örgütü elebaşı H.B'nin de aralarında bulunduğu 41 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dinamit lokumu, 39 tabanca, 20 tüfek, 1549 fişek, torna makinesi, 1043 uyuşturucu hap, 612 gram esrar, 14 senet, 7 namlu açma aparatı, 3 silah kabı ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

- İzmir'de tabanca imalathanesi bulundu

Silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütünün, Buca'daki bir iş yerini tabanca imalathanesine dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Torna makineleri, tabanca kalıpları, silah aparatları ele geçirilen imalathane mühürlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.