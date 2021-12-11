Subay ve astsubay olma şartına özel hayat kriteri geldi

Resmi Gazete'de yer alan subay ve astsubaylarla ilgili yönetmelikte düzenlemeler yapıldı. Askeri okullarda okuyan adayların medeni halleri ve cinsel yaşamlarına yönelik düzenlemeye göre, evli, hamile, çocuklu ya da boşanmış olmak, herhangi birisiyle nikahsız birlikte yaşamak ve gayritabii cinsi eğilimlerin tespiti hallerinde bu kişilerin söz konusu görevlere getirilemeyeceği aktarıldı.

11 Aralık tarihli Resmi Gazete'de, Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı, 'Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' detaylarına yer verildi. Böylece adayların cinsel ve medeni durumlarına yeni kriterler getirildi.

ESKİ MADDE İKİYE AYRILARAK DETAYLANDIRILDI

23 Mart tarihli yönetmelikte “Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak” ifadesinin bulunduğu madde ikiye ayrıldı.