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Şubat sonunda 2 bin 323 engelli kamuya memur olarak yerleştirilecek

Bakan Yanık, ay sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini, böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayısının 67 bin 985'e yükseleceğini belirtti.

Genel 05.02.2023, 14:16
Şubat sonunda 2 bin 323 engelli kamuya memur olarak yerleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engellilerin sadece ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsediklerini bildirdi.

Engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından birinin doğrudan üretime katılmaları olduğunu vurgulayan Yanık, engellilerin hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmanın da istihdam ağını güçlendirmekten geçtiğini kaydetti.

Bakanlık olarak "her birey çalışma hayatına katılabilir" anlayışıyla engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerine değinen Yanık, bu ay sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 323 kadro talebinde bulunulduğunu, adayların ÖSYM tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'te tercihlerini tamamladıklarını aktardı.

"Kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız"

Bakan Yanık, 2002'de 5 bin 777 olan kamuda çalışan engelli sayısının son 20 yılda atananlarla 65 bin 662'ye yükseldiğini bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Şubat 2023 sonunda Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak."

Kamuda engelli memur istihdamı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2012'de başladığını anımsatan Bakan Yanık, bakanlık olarak engelli vatandaşların bu sınav ücretini karşılamayı sürdürdüklerini belirtti.

Yanık, geçen yıl sınav için bakanlık bütçesinden 11 milyon 832 bin 875 liranın ÖSYM'ye aktarıldığı bilgisini verdi.

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